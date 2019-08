Pokemon GO e Pikachu con cappello da detective: esteso il periodo per la cattura!

Per ravvivare l'estate degli aspiranti Maestri di Pokemon, Niantic ha reso disponibile un simpatico evento speciale a durata a limitata, con protagonista Pikachu.

In particolare, nel periodo tra martedì 6 e lunedì 12 agosto, è stato possibile catturare il Pokemon di tipo Elettro in diverse versioni speciali. Durante l'evento, gli Allenatori hanno potuto imbattersi in Pikachu con tutti i cappelli che il Pokemon ha indossato durante le precedenti iniziative a tema di Pokemon GO. Evidentemente, l'iniziativa è stata accolta positivamente dalla community, visto che Niantic ha deciso di estenderne in parte la durata.

Come potete verificare nel cinguettio che trovate in calce a questa news, Niantic ha infatti annunciato che Pikachu con il cappello da Detective sarà disponibile in-game ancora per qualche tempo. Gli Allenatori che ancora non sono riusciti ad aggiungerlo alla propria squadra, avranno la possibilità di incontrare la creatura sino alle ore 10 am JST (ore 03:00 del fuso orario italiano) del 13 agosto. Siete pronti a proseguire la ricerca?



Vi ricordiamo inoltre che un nuovo evento a tempo limitato esordirà questa settimana in Pokemon GO. Niantic ha infatti annunciato un l'apparizione di Suicune nei raid: con un po' di fortuna, il potente Pokemon Leggendario di tipo Acqua apparirà anche in versione cromatica/shiny.