Pokemon GO: Pikachu con cappello di paglia è disponibile da oggi!

E' disponibile da oggi, lunedì 22 luglio, lo speciale Pikachu con cappello di paglia in Pokemon GO, un bonus estivo per tutti gli allenatori, che potranno trovare questa simpatica variante di Pikachu fino al 29 luglio.

"Se ti diverti a collezionare Pikachu con simpatici cappellini in Pokémon GO, ti manca ancora un pezzo unico. L'ultimo arrivato nella grande famiglia di Pikachu con cappellino sarà presto disponibile e indosserà un cappello di paglia! Dal 22 al 29 luglio potrai incontrare questo speciale Pikachu e aggiungerlo alla tua collezione. L'originale cappello di paglia di Pikachu è perfetto per proteggersi dal sole cocente nelle assolate giornate estive. Se vuoi abbinare l'outfit del tuo avatar con Pikachu, nella Boutique sarà disponibile un cappello di paglia coordinato."

Questa è solo una delle tante novità estive di Pokemon GO, da sempre la stagione più ricca per il gioco di Niantic Labs. Ad agosto la compagnia dovrebbe pubblicare tanti altri interessanti contenuti, oltre ad introdurre il Team Rocket, la cui presenza è stata svelata dai dataminer nelle scorse settimane.