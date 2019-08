Pokemon GO: Pikachu tornerà con tutti i Cappelli dal 6 al 12 agosto

Pikachu è stato protagonista di numerose apparizioni speciali in Pokemon GO, come quelle che lo hanno visto indossare diversi cappelli. Niantic Labs ha annunciato che la creatura tornerà ad apparire in Pokemon GO con tutti i suoi cappelli, grazie a un evento che avrà luogo dal 6 al 12 agosto.

A partire da domani e fino al 12 agosto, dunque, tutti gli allenatori di Pokemon GO potranno incontrare allo stato selvatico tutte le varianti di Pikachu con il cappello.

Se ricordate, nel corso dei mesi Pikachu è stato protagonista di diversi eventi che lo hanno visto indossare un cappello speciale, come quello di Natale o di Detective Pikachu. Proprio di recente, vi abbiamo spiegato come ottenere Pikachu con il cappello di One Piece, durante un recente evento a tema.

Il nuovo evento al via domani funzionerà esattamente come gli altri, con la differenza che Pikachu potrà apparire con uno qualsiasi dei suoi cappelli indossati in precedenza. Non vi resta dunque che cercarlo allo stato selvatico, sperando di trovare tutti gli esemplari che mancano alla vostra collezione. Ci sarà tempo fino al 12 agosto, giorno in cui l'evento giungerà alla sua fine.

Siete pronti per collezionare tutte le speciali varianti di Pikachu con il cappello? Intanto ricordiamo che fino al 2 settembre sarà possibile catturare Rayquaza, anche in versione cromatica. A tal proposito, non dimenticate di consultare la nostra guida al Raid di Rayquaza.