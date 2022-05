Pokémon GO e Pikmin Bloom uniscono le forze: i Community Day arrivano in Italia

Dopo aver inaugurato la partenza del Festival dell'Acqua di Pokémon GO, il team di Niantic invita i giocatori di Pokémon GO e Pikmin Bloom a festeggiare insieme il ritorno degli eventi in presenza.

Con l'avvicinarsi del Pokémon GO Community Day di maggio, la software house ha infatti confermato che gli appassionati dei suoi due titoli potranno unire le forze e ritrovarsi dal vivo per l'occasione. Il prossimo sabato 21 maggio, quattro città italiane ospiteranno raduni a tema Pokémon GO e Pikmin Bloom. L'appuntamento, in particolare, prenderà il via alle ore 11:00 e si protrarrà sino alle ore 14:00.



Per l'occasione, Allenatori di Pocket Monster e amanti dei Pikmin potranno condividere le proprie esperienze sui social media con l'hashtag #MeetYouOutThere. Durante le iniziative, i partecipanti potranno inoltre ricevere gratuitamente alcuni dei gadget distribuiti dagli ambassador di Niantic. Di seguito, vi riportiamo i dettagli relativi alle aree di ritrovo identificate dalla software house per le celebrazioni dei Community Day:

Torino : Via Giuseppe Luigi Lagrange;

: Via Giuseppe Luigi Lagrange; Verona : Piazza Pradaval;

: Piazza Pradaval; Bologna : Parco di Villa Angeletti (Via de' Carracci);

: Parco di Villa Angeletti (Via de' Carracci); Bari: Piazza Armando Diaz;

Durante gli eventi, gli Allenatori di Pokémon GO che faranno girare un Pokéstop in oltre 180 luoghi potranno ricevere più oggetti. I giocatori di Pikmin Bloom che percorreranno almeno 10.000 passi riceveranno invece un distintivo raffigurante un fiore rosa.