Pokemon GO: Pinsir Day, evento per Latios e Latias in arrivo?

Nel weekend Niantic Labs ha annunciato gli eventi di giugno di Pokemon GO, tra questi sembrano però mancare alcuni appuntamenti speciali scoperti invece dai dataminer nelle scorse ore.

Si parla ad esempio di un Weekend Raid Speciale della durata di tre giorni (dal venerdì alla domenica) dedicato a Latios e Latias, disponibili anche in forma Shiny, inoltre nel codice sorgente è stato trovato un riferimento al Pinsir Day, evento mai tenuto dal 2016 ad oggi e dunque assolutamente inedito. Al momento Niantic non ha confermato questi due eventi di Pokemon GO restiamo quindi in attesa di chiarimenti da parte dello studio.

Tra gli eventi noti di giugno troviamo invece un Raid Cinque Stelle dedicato a Trapinch, gli eventi Solstizio (dal 19 al 24 giugno) e Bacomania (dal 26 giugno al primo luglio) oltre all'Ora del Pokemon in Primo Piano, in programma nei giorni 9, 16, 23 e 30 giugno.

Confermato anche il Pokemon GO Fest 2020 che si terrà nei giorni 25 e 26 luglio, ogni allenatore potrà partecipare direttamente dal proprio giardino o dalla propria abitazione, data l'impossibilità di organizzare eventi pubblici dal vivo a causa delle norme legate all'emergenza sanitaria Coronavirus.