Pokémon GO Plus + x Pokémon Sleep: come sbloccare Snorlax con la papalina da notte

Fra le varie novità annunciate all'ultimo Pokémon Presents troviamo anche un nuovo dispositivo fisico che non solo migliorerà la vostra esperienza in Pokémon GO e Pokémon Sleep, ma vi permetterà anche di ottenere un'esclusiva versione di Snorlax.

Stiamo parlando di un'edizione speciale del pigrissimo mostro verde che indossa una papalina da notte azzurra con pallini di colore bianco. Chiunque volesse ottenere questo esclusivo Pokémon dovrà innanzitutto acquistare Pokémon GO Plus +, ovvero il piccolo dispositivo che verrà messo in vendita a breve, e poi procedere con il completamento di una ricerca speciale che si sblocca per tutti i giocatori che effettuano il collegamento fra la periferica e il free to play per smartphone.

Come potete facilmente immaginare, al momento non vi è modo di ottenere Snorlax con la papalina da notte, poiché Pokémon GO Plus + arriverà sugli scaffali di tutti i rivenditori autorizzati solo il prossimo 14 luglio 2023. Per quello che riguarda invece l'app di Pokémon Sleep, non si conosce ancora la data di lancio ufficiale ma l'azienda nipponica ha confermato che il suo lancio è previsto nel corso dell'estate e non è da escludere che coincida proprio con il debutto della periferica che richiama la Poké Ball.

Prima di lasciarvi all'immagine del buffo personaggio che si potrà sbloccare a breve nel gioco gratis, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli in merito all'annuncio di Pokemon Trading Card Game Classic, il nuovo ed esclusivo set da gioco dedicato a tutti gli appassionati più accaniti del popolare gioco di carte collezionabili, i cui dettagli specifici verranno svelati solo in occasione dei Campionati Mondiali di Pokémon, che si disputeranno a breve a Yokohama, in Giappone.