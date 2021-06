Pokémon GO: ancora pochi giorni per approfittare dell'evento 'Bidoof ovunque'

Mancano ancora diversi giorni alla conclusione definitiva dell'evento “Bidoof ovunque” in Pokémon GO e chiunque sia interessato alla cattura della creatura può approfittare di una serie di iniziative nel corso delle prossime ore.

Una di queste consiste nella possibilità di catturare una speciale versione di Bidoof che conosce la mossa Geloraggio: in questo caso potrete procedere alla cattura di questo particolare mostriciattolo a partire da martedì 29 giugno 2021 alle ore 00:00 e fino alle ore 23:59 di mercoledì 30 giugno 2021. Nel caso in cui non foste riusciti a recuperare un Bidoof con le mosse Palla Ombra o Fulmine potrete approfittare per rimediare giovedì 1 luglio 2021 dalle 10:00 alle 20:00 ora locale: in questo caso è possibile usare una MT attacco caricato per insegnare a Bidoof uno dei tre attacchi dell'evento (dopo l'evento si potranno insegnare le stesse tre mosse utilizzando una MT attacco caricato fuoriclasse). Come extra, chiunque decida di far evolvere un Bidoof in Bibarel durante l'evento avrà automaticamente la versione evoluta della creatura con Iper Raggio tra le mosse disponibili. L'ultima iniziativa riguarda invece i PE quadrupli da cattura, i quali resteranno attivi da martedì 29 giugno alle 00:00 a mercoledì 30 giugno 2021 alle 23:59 ora locale. Vi ricordiamo che l'evento terminerà alle ore 20:00 del fuso orario italiano di giovedì 1 luglio 2021.

Avete già letto dei dettagli sul Giorno del Raid con i Pokémon Leggenda in occasione del Pokémon GO Fest 2021?