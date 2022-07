Pokémon GO: Poké Ball e altri oggetti gratis nel nuovo bundle Prime Gaming

Continuano ad arrivare nuovi pacchetti gratuiti per tutti quei giocatori di Pokémon GO che dispongono di un abbonamento attivo ad Amazon Prime Gaming, il servizio conosciuto fino a qualche mese fa con il nome di Twitch Prime.

Nel corso delle ultime ore, la pagina delle ricompense di Pokémon GO sul sito di Prime Gaming ha accolto un nuovo bundle contenente un bel po' di oggetti che possono fare molto comodo a qualsiasi allenatore del gioco in realtà aumentata. Riscattando il bundle, infatti, è possibile ottenere immediatamente i seguenti oggetti: 30 Poké Ball, 5 Rianimazioni Max e un Pezzo di Stella.

Ottenere questi bonus è davvero semplice: effettuate il collegamento tra il vostro profilo Twitch e un account Amazon con abbonamento a Prime attivo per ottenere i benefici di Amazon Prime Gaming, poi visitate la pagina delle ricompense e selezionate Pokémon GO. Effettuando il riscatto tramite un click sul tasto azzurro, vi si aprirà una finestra con all'interno un codice, il quale può essere inserito sul sito ufficiale del gioco. I soli utenti Android possono effettuare il riscatto del codice anche dai menu in game, cliccando sull'area delle promozioni presente nella parte più bassa del negozio.

In attesa di scoprire quali saranno i contenuti dei futuri bundle, già annunciati da Twitch, vi ricordiamo che il Pokémon GO Community Day tornerà con incontri dal vivo a Bari, Bologna, Torino e Verona.