Pokémon GO: Poké Ball, Rianimazioni Max e altro gratis con Amazon Prime Gaming

Mentre gli appassionati guardano con interesse al Pokémon GO Community Day di luglio 2022, è bene soffermarsi su un'opportunità interessante che non esattamente tutti potrebbero conoscere. Infatti, mediante Amazon Prime Gaming si possono ottenere ricompense gratis per Pokémon GO.

Già a maggio 2022 era stato possibile riscattare un ricco bundle per Pokémon GO, ma gli utenti che dispongono di un account Amazon Prime possono usufruire di diversi altri pacchetti. Per intenderci, al momento in cui scriviamo è possibile riscattare il cosiddetto Bundle Prime Gaming #3, che include 30 Poké Ball, 5 Rianimazioni Max e 1 Super incubatore. Sono poi previsti altri bundle per il futuro: ad esempio, ci saranno due "uscite" nel mese di luglio 2022. Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per fare un po' di "scorta".

Come riscattare Bundle Amazon Prime Gaming gratis per Pokémon GO

Di seguito le indicazioni per riuscire a riscattare i benefici Prime Gaming per Pokémon GO.

Collegatevi alla pagina di Amazon Prime Gaming per Pokémon GO; Premete sul pulsante "Accedi" ed eseguite il login con il vostro account Amazon Prime; Fate clic sul riquadro "Riscatta ora" e copiate il codice che compare a schermo; Collegatevi al portale ufficiale di Niantic ed effettuate l'accesso con il vostro profilo legato a Pokémon GO (Google, Facebook o Niantic Kids che sia); Incollate il codice nel campo "Enter offer code" e premete sul pulsante "Submit".

Perfetto, ora in breve tempo vedrete comparire le ricompense direttamente su Pokémon GO. Potrebbe in realtà volerci un po' per trovare gli oggetti riscattati in questo modo, ma per il resto ora sapete come funzionano generalmente i codici di Amazon Prime Gaming legati a Pokémon GO.