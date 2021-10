Pokémon GO: Pokeball e vestiti gratis, nuovi codici di ottobre

Niantic pubblica regolarmente codici promozionali per ottenere bonus gratuitamente, molto spesso senza alcun preavviso. Recentemente ne sono stati messi a disposizione alcuni da riscattare su Pokemon GO, che offrono ricompense come diversi capi d'abbigliamento ed una decina di pokeball. Ecco quali sono i passaggi da seguire per riceverli.

Per attivare i regali offerti dagli sviluppatori, e siete su un dispositivo Android, dovete andare nel negozio del gioco, rappresentato dalla Pokeball al centro dello schermo, e scorrere verso il basso: troverete così l'apposito spazio in cui inserire la combinazione alfanumerica per riscattare le ricompense. Su iOS il procedimento richiede invece di utilizzare un browser per accedere al sito ufficiale di Niantic, dove riportare i codici a vostra disposizione. Ricordate che queste promozioni non hanno durata illimitata, è bene quindi affrettarsi per ottenere l'offerta gratuita prima che scada.

E9K4SY77F5623 - 10 Pokeball

KUAXZBJUTP3B7 - Cappello Samsung e maglietta Samsung

LRQEV2VZ59UDA - Giacca Verizon e maschera Verizon

Perché non provate subito a catturare un nuovo Pokémon con le sfere ricevute? Sapevate, a tal proposito, che recentemente è stato aggiunto Zarude in Pokémon GO? Fino al 10 ottobre 2021 avrete la possibilità di fare vostra questa inedita creatura leggendaria attivando una ricerca speciale dal Professor Willow. Per preparavi ad Halloween trovate, inoltre, il calendario completo degli eventi di ottobre 2021 su Pokèmon GO.