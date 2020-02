Pokemon GO: i Pokemon Fossile si stanno schiudendo dalle uova da 7 km

Niantic Labs segnala una apparente stranezza nel mondo di Pokemon GO: a quanto pare dalle uova da 7 km si stanno schiudendo solamente Pokemon di tipo Fossile.

"Sembra che sia successo qualcosa di strano alle Uova che potete trovare nei pacchi amicizia: dalle Uova da 7 km ora si stanno schiudendo solo i Pokémon Fossile!"

I Pokémon Fossile Omanyte, Kabuto, Aerodactyl, Lileep, Anorith, Cranidos, Shieldon, Tirtouga e Archen sono ora i soli Pokémon a schiudersi dalle Uova da 7 km

Questi Pokémon Fossile non si schiuderanno più dalle Uova da 2 km, 5 km e 10 km

Riolu ora si schiuderà dalle Uova da 10 km

Al momento non ci sono altri dettagli ma gli sviluppatori hanno promesso l'arrivo di altre informazioni a breve, ricordiamo che questo mese sono previsti numerosi eventi di Pokemon GO oltre al Pokemon Day 2020 (in programma il 27 febbraio) dunque si tratta di un periodo piuttosto impegnato per gli allenatori.

L'evento San Valentino Pokemon GO è terminato il 17 febbraio, Niantic deve ancora annunciare i programmi per il prossimo fine settimana ma possiamo aspettarci nuovi Raid 5 Stelle e magari uno speciale evento bonus per celebrare l'amicizia.