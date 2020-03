Pokemon GO: Pokémon Leggenda e Misteriosi in arrivo nella Lega Lotte

Niantic Labs ha annunciato l'arrivo, per un periodo limitato, di alcuni Pokemon Leggenda e Misteriosi nella Lega Lotte GO di Pokemon GO, tra questi citiamo Darkrai, Giratina Forma Alterata e Thundurus.

Gli sviluppatori hanno anche confermato che fino al 18 marzo sarà possibile sbloccare le lotte della Lega Lotte GO senza camminare o utilizzare Pokemonete, di seguito tutte le novità:

Pokemon GO Novità Marzo 2020

Possibilità di incontrare Darkrai come ricompensa nella Lega Lotte GO da venerdì 6 marzo alle 08:00 a lunedì 9 marzo alle 22:00. Se siete fortunati, potreste incontrare un Darkrai cromatico

Possibilità di incontrare Giratina Forma Alterata come ricompensa nella Lega Lotte GO da venerdì 13 marzo alle 08:00 a lunedì 16 marzo alle 22:00 (ora locale). Se siete fortunati, potreste incontrare un Giratina in forma Alterata cromatico

Avrete la possibilità di incontrare Thundurus, il Pokémon Leggenda, come ricompensa nella Lega Lotte GO fino a nuovo avviso senza limiti di tempo

Darkrai e Giratina Forma Alterata non appariranno nei raid

Sbloccate le lotte Lega Lotte GO senza camminare o usare Pokémonete

Ricevete premi bonus come caramelle rare dai premi Lega Lotte GO

Aumentano le ossibilità di incontrare Pokémon rari come ricompense Lega Lotte GO. Potreste anche incontrare Pokémon Leggenda o Pokémon Misteriosi

Ricordiamo che alcuni eventi Pokemon GO sono stati cancellati per il Coronavirus in Italia, Giappone e Corea del Sud, gli eventi in questione verranno probabilmente recuperati più avanti, maggiori dettagli verranno rivelati prossimamente.