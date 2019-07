Pokemon GO: tutti i Pokemon Leggendari disponibili e come catturarli

I Pokemon Leggendari come Mewtwo, Lugia e Groudon sono le creature più rare e potenti nelle quali è possibile imbattersi in Pokemon GO. In questa mini-guida elencheremo tutti i Pokemon Leggendari apparsi finora nel gioco e quelli attualmente disponibili, spiegandovi come catturarli.

Di seguito elenchiamo tutti i Pokemon Leggendari attualmente disponibili in Pokemon GO, spiegandovi cosa bisogna fare per catturarli e aggiungerli alla vostra collezione.

Pokemon Leggendari attualmente disponibili in Pokemon GO

Mewtwo Corazzato : disponibile nei Raid dal 10 al 31 luglio. Non dimenticate di consultare la nostra guida che vi prepara al meglio per affrontare il Raid di Mewtwo Corazzato.

: disponibile nei Raid dal 10 al 31 luglio. Non dimenticate di consultare la nostra guida che vi prepara al meglio per affrontare il Raid di Mewtwo Corazzato. Groudon : possibile incontro durante le Ricerche sul Campo di luglio 2019

: possibile incontro durante le Ricerche sul Campo di luglio 2019 Latias : possibile incontro durante le Ricerche sul Campo di luglio 2019

: possibile incontro durante le Ricerche sul Campo di luglio 2019 Latios : possibile incontro durante le Ricerche sul Campo di luglio 2019

: possibile incontro durante le Ricerche sul Campo di luglio 2019 Kyogre: possibile incontro durante le Ricerche sul Campo di luglio 2019

Pokemon Leggendari disponibili in precedenza

A seguire elenchiamo tutti i Pokemon Leggendari che hanno già fatto la loro apparizione in Pokemon GO:

Articuno

Moltres

Zapdos

Mewtwo

Raikou

Entei

Suicune

Lugia

Ho-oh

Rayquaza

Regice

Registeel

Regirock

Giratina (forma alterata)

Cresselia

Heatran

Dialga

Consigli per sconfiggere e catturare i Pokemon Leggendari

Quando un Pokemon Leggendario appare in un Raid, il primo passo da compiere per catturarlo è quello di sconfiggerlo in battaglia. Per farlo dovrete prepararvi al meglio al combattimento, schierando i vostri Pokemon migliori, e in particolare quelli in grado di sfruttare le debolezze dell'avversario. Se un Pokemon Leggendario è debole alle creature di tipo Coleottero, Buio e Spettro, per esempio, farete bene a utilizzare questa tipologia di Pokemon per infliggere il maggior numero possibile di danni. Naturalmente, per aumentare le vostre probabilità di vittoria sarà necessario contare sul gioco di squadra, combattendo al fianco di altri allenatori altrettanto preparati.

Una volta che avrete sconfitto il Pokemon Leggendario, per aggiungerlo alla vostra collezione non dovrete far altro che catturarlo. A tal proposito, ricordiamo che il tasso di cattura base per i Pokemon Leggendari (a parte Mewtwo) è attualmente del 3%. Questo significa che senza modificatori di alcun tipo, lanciando la Pokeball dritta, senza usare bacche e senza ottenere un tiro ottimo o eccellente, avrete 1 possibilità su 33 di catturare il Pokemon Leggendario. Per aumentare le vostre probabilità di cattura, dunque, sarà importante utilizzare le bacche (in particolare le bacche d'oro) ed effettuare i migliori lanci possibili (meglio ancora se effettuate tiri curvi ottimi).

Naturalmente il numero di creature leggendarie presenti in Pokemon GO tenderà ad aumentare nel corso dei mesi, man mano che Niantic Labs continuerà a inserirne di nuovi all'interno del gioco. Noi non mancheremo di aggiornare la nostra guida, in modo da spiegarvi come catturarli tutti.

Intanto ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come ottenere tutti i Pokemon cromatici e tutti i Pokemon regionali di Pokemon GO.