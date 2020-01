Pokémon GO: il Pokémon Leggendario Heatran, anche cromatico, in arrivo!

Il gennaio 2020 di Pokémon GO è partito decisamente a pieno ritmo, con un fitto susseguirsi di speciali eventi in-game, dedicati a tutti gli Allenatori di Pokémon.

Solo pochi giorni fa ha infatti fatto ritorno la Maratuova di Sincroavventura, che ha portato con sé un'ampia selezioni di bonus temporanei. A breve, una ulteriore iniziativa prenderà il via all'interno del popolare gioco mobile dedicato alle creature Game Freak. L'appuntamento, in particolare, è fissato per il prossimo martedì 7 gennaio. A partire dalle ore 22:00 del fuso orario italiano, un nuovo Pokémon Leggendario sarà protagonista nei Raid a Cinque Stelle.

Si tratta di Heatran, creatura di tipo Acciaio/Fuoco, Pokémon introdotto nel Pokédex in occasione del lancio della Quarta Generazione. Per un periodo di tempo limitato, gli Allenatori di Pokémon GO avranno dunque la possibilità di aggiungere il potente Pokémon Cratere alla propria squadra. I più fortunati, inoltre, potrebbero imbattersi in una versione Shiny/Cromatica di Heatran. L'iniziativa avrà una durata di una settimana e si concluderà alle ore 22:00 di martedì 14 gennaio.



Per non perdervi nessuna novità, vi segnaliamo inoltre che sulle pagine di Everyeye è disponibile un'utile guida alle Ricerche sul Campo di gennaio 2020, con tutti i dettagli relativi a missioni e ricompense.