Pokémon GO: ecco alcuni dei Pokémon di quinta generazione in arrivo

Come già anticipato nell'ultimo comunicato ufficiale di Niantic dello scorso anno, nel 2020 Pokémon GO accoglierà nuovi Pokémon di quinta generazione provenienti dalla regione di Unima. Il team di sviluppo non si è sbilanciato sull'identità, ma i data miner hanno scovato un prezioso indizio al riguardo.

Curiosando come loro solito tra i file di gioco, hanno scoperto una nuova schermata di caricamento che non risulta ancora visibile dai giocatori in maniera convenzionale. L'immagine in questione, che potete visionare anche voi recandovi in calce a questa notizia, mostra diversi Pokémon già presenti nel gioco (Gible, Nidorina, Tyranitar, Mightyena, Quilava, Marill e Pikachu) e tre al momento non reperibili, ovvero Scolipede, Axew e Sewaddle, tutti appartenenti alla quinta generazione.

A meno di ripensamenti improvvisi da parte del team di sviluppo, è altamente probabile che questi tre Pokémon di Unima faranno il loro debutto nel corso dei prossimi mesi. Il fatto che l'immagine presenti un paesaggio innevato, inoltre, potrebbe suggerire che verranno aggiunti durante l'inverno.

Si prospetta un inizio 2020 spumeggiante per Pokémon GO: Moltres Ombra sarà presto il protagonista di una Ricerca Speciale del Team GO Rocket, mentre la Scoperta Straordinaria di gennaio (attiva dalle 22:00 di questa sera fino alla medesima ora del 1° febbraio) è dedicata ad un Lapras capace di eseguire gli attacchi Geloscheggia e Geloraggio. Domani 2 gennaio comincia una Maratuova di Sincroavventura, mentre dal 7 al 14 gennaio Heatran sarà il protagonista dei Raid a Cinque Stelle. Infine, ricordiamo che il Community Day di gennaio si svolgerà il giorno 19 dalle 11:00 alle 14:00.