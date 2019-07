Pokemon GO: tutti i Pokemon regionali esclusivi per continente e come catturarli

Dopo avervi spiegato come ottenere tutti i Pokemon cromatici (Shiny) di Pokemon GO, in questa mini-guida parliamo dei Pokemon regionali esclusivi per continente attualmente disponibili nel gioco mobile di Niantic.

Ogni generazione di Pokemon ha introdotto diverse creature che potete trovare solo in alcune regioni specifiche del mondo. Può trattarsi di paesi specifici (come gli USA per Tauros), interi continenti (Mr. Mime per l'Europa), alcune regioni (Corsola nei tropici) e persino le "metà" del pianeta (come Lunatone e Solrock).

Queste creature sono piuttosto comuni nelle rispettive regioni, quindi se ne state visitando per un breve periodo potreste cogliere l'occasione per catturarle. Trovarle in natura è l'unico modo per ottenerli, escludendo qualsiasi tipo di evento speciale che permetta a queste creature di spostarsi in altre parti del globo.

Se non viaggiate spesso, non preoccupatevi. La terza generazione ha mostrato che queste creature possono scambiarsi di tanto in tanto (come Zangoose e Seviper) o abbandonare del tutto l'esclusività regionale (come Plusle e Minun) e, come menzionato sopra, spostarsi temporaneamente per eventi speciali, come Farfetch'd durante la Travel Challenge del 2017 di Pokemon Go.

Di seguito è riportato un elenco con tutti i Pokémon esclusivi regionali e le posizioni specifiche in cui trovarli:

Pokemon regionali esclusivi per l'Africa

Corsola: disponibile in Kenya, Etiopia e Madagascar

Tropius: ovunque in tutto il continente

Shellos: ovunque in tutto il continente

Pokemon regionali esclusivi per l'Asia

Farfetch'd: disponibile in Giappone e Corea del Sud

Corsola: disponibile in India, Thailandia, Vietnam, Malesia, Filippine, Indonesia e Papua Nuova Guinea

Volbeat: ovunque in tutto il continente

Torkoal: disponibile in Asia meridionale

Zangoose: ovunque in tutto il continente

Lunatone: ovunque in tutto il continente

Shellos: ovunque in tutto il continente

Pachirisu: Russia

Chatot: disponibile in India, Thailandia, Vietnam, Malesia, Filippine, Indonesia e Papua Nuova Guinea

Pokemon regionali esclusivi per l'Australia

Kangaskhan: ovunque in tutto il continente

Corsola: disponibile in Australia del nord

Volbeat: ovunque in tutto il continente

Zangoose: ovunque in tutto il continente

Lunastone: ovunque in tutto il continente

Shellos: ovunque in tutto il continente

Chatot: disponibile in Australia del nord

Pokemon regionali esclusivi per l'Europa

Mr. Mime: ovunque in tutto il continente

Volbeat: ovunque in tutto il continente

Zangoose: ovunque in tutto il continente

Lunatone: ovunque in tutto il continente

Tropius: disponibile nella Spagna meridionale e nelle isole del Mediterraneo (Malta, Cipro, ecc.)

Shellos: ovunque in tutto il continente

Pokemon regionali esclusivi per il Medio Oriente

Corsola: disponibile in Arabia Saudita e Yemen

Tropius: area del Levante (Israele, Libano, ecc.)

Shellos: ovunque in tutto il continente

Pokemon regionali esclusivi per il Nord America

Tauros: ovunque in tutto il continente

Heracross: Florida del sud e Texas del sud

Illumise: ovunque in tutto il continente

Seviper: ovunque in tutto il continente

Solrock: ovunque in tutto il continente

Pachirisu: disponibile in Alaska e Canada settentrionale

Shellos: ovunque in tutto il continente

Carnivine: disponibile in Florida, North Carolina, South Carolina e Georgia

Pokemon regionali esclusivi per il Sud America

Heracross : ovunque in tutto il continente

: ovunque in tutto il continente Corsola : disponibile in Messico, Peru, Colombia, Cuba, Repubblica Dominicana e Porto Rico

: disponibile in Messico, Peru, Colombia, Cuba, Repubblica Dominicana e Porto Rico Illumise : ovunque in tutto il continente

: ovunque in tutto il continente Seviper : ovunque in tutto il continente

: ovunque in tutto il continente Solrock : ovunque in tutto il continente

: ovunque in tutto il continente Shellos : ovunque in tutto il continente

: ovunque in tutto il continente Chatot: Peru

Pokemon regionali esclusivi per la Nuova Zelanda

Relicanth : ovunque in tutto il continente, incluse le isole circostanti (Fiji, Samoa, ecc.)

: ovunque in tutto il continente, incluse le isole circostanti (Fiji, Samoa, ecc.) Shellos: ovunque in tutto il continente

La lista che vi abbiamo proposto riporta tutti i Pokemon regionali attualmente disponibili in Pokemon GO. Il loro numero tenderà ad aumentare nel corso dei mesi, man mano che Niantic Labs continuerà a inserirne di nuovi all'interno del gioco. Noi non mancheremo di aggiornare la nostra guida, in modo da spiegarvi dove trovarli tutti.

Ricordiamo che sulle nostra pagine trovate anche una guida che vi spiega come ottenere tutte le forme di Alola in Pokemon GO.