Da Pokemon GO a Pokemon Stay: il NY Times ricorda di giocare da casa e non uscire

Il New York Times ha pubblicato un articolo dedicato a Pokemon GO, illustrando nel dettaglio tutte le novità introdotte da Niantic Labs per "convincere" i giocatori a non uscire ma senza rinunciare a catturare nuovi Pokemon.

Uscire di casa per andare a caccia di Pokemon non è possibile in periodo di Coronavirus e dunque gli sviluppatori hanno modificato molti aspetti di Pokemon GO, ironicamente ribattezzato Pokemon Stay dal NY Times. Ma è davvero possibile catturare nuovi Pokemon e in generale divertirsi con l'app stando a casa? Secondo l'autore James Poniewozik sì, grazie ai tanti eventi lanciati come Pokemon Dispettosi, all'aggiunta dei Pokemon Leggendari nella Lega Lotte GO ed ai bonus offerti come incentivo.

Qualche esempio? Fino al 6 aprile è possibile ottenere 50 Mega Ball per una Pokemoneta oppure 100 Poke Ball allo stesso prezzo, inoltre Pokemon selvatici rari appariranno con maggior frequenza e presto verranno proposti altri eventi pensati per la fruizione domestica.

Non si tratta di una questione da prendere alla leggera e sono tanti gli allenatori di Pokemon GO fermati dalla Polizia perchè intenti a catturare Pokemon in strada violando le restrizioni emesse per l'emergenza Coronavirus, non solo all'estero ma anche in Italia. Il messaggio è chiaro, restate a casa e non mettete a rischio la vostra salute e quella degli altri.