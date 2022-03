Pokémon GO: polemiche sulle recenti modifiche del Community Day, Niantic risponde

Mentre gli allenatori di tutto il mondo si preparano agli eventi primaverili di Pokémon GO, le recenti modifiche apportate da Niantic hanno sollevato diverse polemiche: secondo la community l'azienda vorrebbe ripristinare al più presto le condizioni di gioco pre-pandemiche.

L'annuncio degli eventi di Aprile ha acceso la miccia delle polemiche: il recente nerf all'incenso e il dimezzamento del Community Day, che durerà solo tre ore, sembrano infatti un chiaro segnale che Niantiac vorrebbe ripristinare al più presto le condizioni pre-pandemiche, spingendo i giocatori ad uscire ed incontrarsi. In un momento delicato e con i casi di Covid-19 in aumento, la redazione di Kotaku ha chiesto chiarimenti al director di Pokémon GO, Michael Steranka. Stando allo sviluppatore solo il 5% dei giocatori partecipa attivamente ai Community Day per più di tre ore, distribuite però su tutta la durata degli eventi. "Questo era uno dei principali problemi che abbiamo affrontato, perché sai, il Community Day, per come era pensato, serve a far uscire le persone nello stesso momento" ha affermato Steranka, che vorrebbe spingere i giocatori ad incontrarsi e a stringere amicizie.

Niantic starebbe quindi cercando di riportare il gioco alle origini, ripristinando quelle abitudini che a causa della pandemia sono andate perse. Il director ha però aggiunto che il team "incoraggia le persone a seguire le linee guida e i regolamenti locali", escludendo qualsiasi tipo di controllo diretto da parte della società. Per Steranka Pokémon GO si basa su tre pilastri: "Il primo è l'esplorazione, il secondo è l'esercizio e il terzo sono le interazioni nel mondo reale" e aggiunge "vogliamo davvero che i giocatori abbiano quel senso di comunità locale e stringano legami, perché questo è ciò che distinguono i nostri prodotti dagli altri".

In questa ottica rientrerebbe anche la modifica all'incenso, reso meno efficacie. Secondo Steranka infatti Niantic "sta facendo meno soldi, perché l'oggetto è meno utile" per poi proseguire "non vogliamo che Pokémon GO possa essere completamente giocato dal divano e con l'incenso troppo potente i giocatori potevano utilizzarlo senza muoversi". Insomma, nonostante le tempistiche non sembrino del tutto casuali, l'intenzione reale di Niantic sarebbe quella di riportare il gioco alle proprie origini. Gli allenatori saranno pronti ad accogliere questo cambiamento?