Pokemon GO: Poliwag cromatico ora disponibile, come catturarlo

Per celebrare il Pokemon GO Fest 2019, Niantic Labs ha deciso di rendere disponibile Poliwag cromatico in Pokemon GO, permettendo agli allenatori di ottenere anche le versioni shiny di Poliwhirl, Poliwrath e Politoed. In questa mini-guida vi spieghiamo come fare.

Come potete leggere nel tweet riportato in calce, Poliwag cromatico è disponibile in Pokemon GO a partire dalle 03:00 italiane di oggi 6 agosto. Di seguito vi diamo qualche consiglio per catturarlo, spiegandovi come ottenere anche le versioni cromatiche di Poliwhirl, Poliwrath e Politoed.

Come ottenere Poliwag, Poliwhirl, Poliwrath e Politoed cromatici

Il primo passo, naturalmente, è quello di catturare Poliwag cromatico. Per imbattervi nella creatura vi basterà esplorare la mappa, fino a quando non lo avvisterete.

Se volete aumentare le vostre probabilità di incontrarlo e catturarlo, sarà importante tenere a mente alcuni consigli. Tanto per cominciare, potrebbe essere un'ottima idea usare un Modulo esca potenziato, in modo da aumentare la frequenza degli incontri con i Pokemon selvatici.

Una volta che sarete riusciti a incontrarlo, non vi resta che catturarlo con tutti gli strumenti a vostra disposizione. Naturalmente, l'utilizzo delle bacche e delle Pokeball potenziate vi aiuterà a catturarlo più facilmente, così come l'esecuzioni di lanci ottimali.

Dopo aver catturato Poliwag cromatico, potrete ottenere le versioni shiny delle sue due prime evoluzioni standard Poliwhirl e Poliwrath, ed eventualmente Politoed. Per avere sia Politoed che Poliwrath cromatici, tuttavia, vi occorreranno almeno due Poliwag cromatici, dato che quest'ultimo può trasformarsi solo nell'uno o nell'altro.

Parlando degli altri eventi di Pokemon GO, ricordiamo che sono disponibili anche gli eventi di Pikachu con tutti i Cappelli e il Raid di Rayquaza.