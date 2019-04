In Pokémon GO è ora possibile incontrare uno Scyther cromatico!

Allenatori, l'evento Bacomania di Pokémon GO è finalmente cominciato! Fino alle ore 21:00 di martedì 9 aprile, i mostriciattoli di tipo Colettero come Scyther, Paras, Wurmple e Yanma appariranno con maggior frequenza del normale. I più fortunati tra voi potranno persino imbattersi in un Scyther cromatico!

Per tutta la durata dell'evento, potete utilizzare gli Aromi per incrementare la probabilità che appaiano dei Pokémon di questa tipologia. Come se non bastasse, gli Aromi ora durano il doppio! Inoltre, Niantic ha reso disponibili una nuova serie di missioni di ricerca sul campo a durata limitata dedicate ai mostriciattoli Coleottero.

Avrete un bel po' da fare nei prossimi giorni, non c'è che dire. Ieri, tra l'altro, ha fatto il suo debutto nelle Battaglie Raid Giratina in forma normale, che è andato a sostituire la sua versione alterata. Avete tempo fino al prossimo 29 aprile per sfidare questo misterioso Pokémon di tipo Spettro/Drago proveniente dal mondo distorto. Prima di salutarvi, segnaliamo che il prossimo Community Day si svolgerà sabato 13 aprile e sarà interamente dedicato a Bagon, mostro di tipo Drago di terza generazione proveniente dalla regione di Sinnoh.