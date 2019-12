Pokémon GO: si possono ora segnalare modifiche a Palestre e PokéStop

Nel corso delle ultime ore Pokémon GO ha silenziosamente ricevuto un nuovo aggiornamento che introduce una funzionalità molto interessante e grazie alla quale i giocatori potranno segnalare agli sviluppatori eventuali modifiche da apportare al gioco.

Da oggi è infatti possibile per tutti i giocatori del popolarissimo titolo Niantic Games segnalare le modifiche apportate agli edifici sede di PokéStop e Palestre nel corso del tempo, così che il team di sviluppo possa modificarne la posizione e permettere a tutti di avere dei benefici. Per inviare una segnalazione vi basterà cliccare su di un PokéStop sullo schermo e poi sulla foto circolare. A questo punto cliccate sull'icona tonda nell'angolo in alto a destra dello schermo con i tre puntini bianchi al suo interno e vi apparirà una schermata da compilare con tutti i dettagli della vostra segnalazione.

Prima che corriate a fare le vostre segnalazioni in giro per la vostra città, vi ricordiamo che in occasione dell'evento natalizio sono ora disponibili in Pokemon GO le versioni cromatiche di Snover e Stantler.

Sapevate che negli ultimi giorni sono anche stati introdotti i nuovi Pokemon Ombra Bagon, Stantler e Absol?