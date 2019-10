Pokemon GO: un post del Professor Willow anticipa l'evento legato al Team GO Rocket?

Un post sul blog ufficiale di Pokemon Go descrive nel dettaglio le ricerche del Professor Willow sul malvagio Team GO Rocket. Il report, intitolato "Looming in the Shadows", parla di alcune Componenti Misteriose.

Il post recita: "Durante le mie indagini su questi rilevamenti, mi sono imbattuto in questi strani oggetti che il Team GO Rocket lascerebbe cadere dopo che viene sconfitto in battaglia. Per il bene di questo rapporto mi riferirò a loro come Componenti Misteriose: la scocca di questi oggetti sembra fatta di una lega metallica e sono freddi al tatto. Gli schermi di vetro irradiano un colore viola chiaro. Ho toccato uno di quegli schermi per vedere se avrebbe reagito ma non è successo niente". Il Professor Willow conclude poi ipotizzando che questi oggetti possano essere utilizzati per conquistare i PokeStop e le risorse. Un recente datamine ha rivelato che questi oggetti potrebbero essere collegati all'inizio di un evento sul Team GO Rocket che prevede la ricerca dei leader dei vari team. Sempre dal testo del Professor Willow si fa menzione di un altro probabile uso. Che siano parti di una mappa?

In attesa di saperne di più, Pokemon GO ha annunciato la nuova Lega Lotte GO con l'introduzione delle lotte online tra allenatori. Prosegue intanto l'evento di Pokemon GO a tema Halloween.