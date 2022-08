Pokémon GO si prepara a un autunno di fuoco: Community Day, ma non solo

Terminati i Pokémon World Championship di Londra 2022, è tempo di tornare a catturare Pocket Monster sul proprio smartphone, grazie ad una ricca selezione di eventi in arrivo in Pokémon GO.

Il team di Niantic si sta infatti preparando ad un autunno denso di appuntamenti, a partire dagli imprescindibili Community Day. Le giornate dedicate agli Allenatori torneranno infatti con la consueta cadenza mensile, con il team di sviluppo che invita gli appassionati a segnarsi già le date sul calendario. Di seguito, vi riportiamo tutti i dettagli sui prossimi Community Day di Pokémon GO:

Community Day di settembre: domenica 18 settembre 2022 ;

; Community Day di ottobre: sabato 15 ottobre 2022 ;

; Community Day di novembre: sabato 5 novembre 2022 ;

; Community Day extra di novembre: sabato 12 novembre 2022;

Sabato 3 settembre 2022 ;

; Domenica 11 settembre 2022;

Aspettate però a preparare le Poké Ball, perché Niantic sembra avere in serbo qualche sorpresa per i Poké Fan. La software house invita infatti gli Allenatori a non prendere impegni per le seguenti due ulteriori date:Purtroppo, Niantic non ha offerto dettagli sulla natura deiche avranno luogo nelle settimane precedenti al Community Day di settembre. In attesa di saperne di più, ricordiamo che a novembre arriveranno anche i due nuovi capitoli della serie Game Freak, con tanto di un nuovo multiplayer competitivo per Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto