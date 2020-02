Pokémon GO si prepara a festeggiare il Pokémon Day: tornano i mostri Clone!

Il prossimo 27 febbraio, come ogni anno, si festeggia il Pokémon Day, ovvero il giorno in cui sono stati lanciati i primi videogiochi in Giappone nel 1996. Ovviamente, anche Pokémon GO si prepara a festeggiare quest'importante ricorrenza.

In che modo? Dalle 22:00 di martedì 25 febbraio alle 22:00 di lunedì 2 marzo si svolgerà un evento speciale, durante il quale appariranno Pikachu ed Eevee selvatici con cappellini da festa. Bulbasaur, Charmander e Squirtle con lo stesso look si schiuderanno invece dalle Uova da 7 km. C'è persino la possibilità che alcuni di questi Pokémon festaioli siano cromatici! MewTwo Corazzato, dal canto sui, tornerà nei Raid a 5 Stelle, dove sarà in grado di sferrare l'attacco caricato Psicobotta speciale.

Il 27 febbraio, tra l'altro, il film d'animazione Pokémon: Mewtwo Strikes Back - Evolution arriverà su Netflix. Per l'occasione, alcuni Pokémon clone, tra cui Venusaur, Charizard e Blastoise, compariranno nei raid da quattro stelle. Per incentivare la partecipazione, Niantic ha preparato un bonus per tutti gli Allenatori, che per tutta la durata dell'evento potranno fare fino a due scambi speciali al giorno.

Non è ancora finita! Domenica 1° marzo, dalle 14:00 alle 17:00, i Nidorino con cappellino da festa appariranno nei raid da due stelle, mentre i Gengar che conoscono gli attacchi Leccata e Psichico e indossano cappellini da festa appariranno nei raid da quattro stelle. Se sarete fortunati, potrete persino incontrarli in versione shiny. Potrete ricevere gratuitamente fino a cinque biglietti raid durante l'evento facendo girare i dischi foto nelle Palestre.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che il 14 febbraio si svolgerà l'evento di San Valentino, e che il Community Day di febbraio 2020 avrà luogo sabato 22 dalle 11:00 alle 14:00: il protagonista, votato dagli allenatori, sarà Rhyhorn!