Pokémon GO si prepara per Halloween: tutti i dettagli per l'evento diviso in due parti

Con Halloween che si avvicina a grandi passi, anche Pokémon GO intende festeggiare al meglio la ricorrenza: Niantic annuncia così la nuova edizione del Pokémon GO Halloween, che sarà diviso in due parti.

La prima parte proseguirà fino alle ore 10:00 italiane di giovedì 27 ottobre. Niantic fa sapere che l'evento offrirà un remix della storica theme di Lavandonia e una ricerca speciale a tema Halloween insieme a tantissimi Pokémon selvatici di tipo Spettro, che diverranno così molto più frequenti da incontrare lungo il cammino: tra le creature che sarà possibile incontrare troviamo Gastly, Haunter, Phantump e Pumpkaboo, giusto per citarne alcuni.

Per quanto riguarda invece i megaraid sarà possibile incontrare MegaBanette, mentre i giocatori potranno aggiornare il proprio avatar con i nuovi outfit a tema zombie pensati appositamente per l'occasione. Per il momento Niantic non ha fornito maggiori dettagli sullo svolgimento della Parte 2 del Pokémon GO Halloween, ma con tutta probabilità ci saranno maggiori indicazioni non appena la prima fase si avvicinerà alla sua conclusione.

Niantic è reduce dal grande successo del Pokémon GO Fest 2022, dove sono stati catturati oquasi 2 miliardi di Pokémon. Intanto lo scorso 16 ottobre sono iniziati i Raid Fuoriclasse di Pokémon GO: il primo di questo tipo di Raid ha avuto come protagonista Hoopa Libero, ma ne arriveranno altri ancora prossimamente.