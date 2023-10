Pokémon GO, preparate i gruppi: Party Play ed evento di Halloween per sfide con gli amici

L'abbiamo aspettata e Niantic non ci ha fatto attendere. Se amate giocare con i vostri amici, è arrivata la modalità co-op a quattro giocatori su Pokémon GO! La nuova funzione si chiama Party Play - Gioco in gruppo.

Questa vi consentirà di aumentare il divertimento e di fare squadra con altri Allenatori e Allenatrici per superare anche le sfide più impegnative e immortalare momenti indimenticabili durante l'attività di cattura dei Pokémon (Pokémon GO vanta il Pokédex più grande di tutti i giochi principali).

Il Party Play introdotto da Niantic consente di giocare con altri giocatori, fino a un massimo di quattro, a partire dal livello 15. Sarà possibile controllare in ogni momento le attività del gruppo attraverso la nuova scheda Gruppo del proprio Profilo Allenatore, oltre che condividere i momenti più importanti della sfida di gruppo. Potrete anche vedere gli avatar dei vostro amici sulla mappa del gioco.

Inoltre, è possibile scegliere la sfida di gruppo da svolgere. Le sfide di gruppo possono essere di vari tipi, come far girare Pokéstop, catturare Pokémon o partecipare ai raid. Dopo aver completato la sfida di gruppo, potrete consultare un riepilogo personalizzato dei vostri risultati, con gli avatar in primo piano.

A quest'ultimo proposito, giocare in gruppo è vantaggioso anche nel caso in cui scegliate di partecipare a un raid. Nella modalità co-op a quattro giocatori, infatti, sarà possibile attivare un bonus speciale, il potenziamento di gruppo, che raddoppia i danni degli attacchi caricati.

Niente paura, comunque: tutte queste informazioni saranno riepilogate anche nel tutorial dedicato direttamente nel gioco.

E non è tutto: in questo periodo la vostra squadra potrà anche godersi la festa di Halloween di Pokémon GO! L’evento sarà disponibile ovunque fino a martedì 31 ottobre 2023 alle 20:00 (ora locale).