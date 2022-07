Pokémon GO, partecipate al Weekend di Lotta dell'anniversario: orari e bonus

Come parte dei festeggiamenti per il 6° anniversario di Pokémon GO, che hanno visto il debutto di nuove creature (compreso Charizard con il cappello festivo), Niantic ha anche organizzato un Weekend di Lotta: siete pronti a prendervi parte?

Fino alle 23:59 di domani 10 luglio siete chiamati a partecipare ad un Weekend di Lotta nel tentativo di salvare Latios Ombra dalle grinfie di Giovanni. Dopo che gli Allenatori di tutto il mondo avevano salvato Latias Ombra, il capo del Team GO Rocket ha subito messo le mani su Latios Ombra, il quale ora ha bisogno del vostro aiuto. È disponibile una ricerca speciale incentrata su Giovanni, il cui completamento garantisce il super radar Rocket. Sarà disponibile fino alla fine della stagione di GO, ossia fino al 1° settembre 2022 alle 10:00.

e Reclute del Team GO Rocket e i rispettivi leader Sierra, Cliff e Arlo stanno usando anche diversi Pokémon Ombra, dunque dovete anche aiutare Spark, Blanche e Candela a sconfiggere i loro avversari e catturare i Pokémon Ombra, alcuni dei quali potrebbero anche apparire in versione cromatica. Per l'occasione, il Team GO Rocket ha anche trasformato Geodude, Shinx e Purrloin in Pokémon Ombra.

Il Weekend di Lotta prevede anche dei Bonus e lo sblocco dell'ultrabonus:

Bonus dell'evento Weekend di Lotta

Approfittate di un massimo di 20 set della Lega Lotte GO ogni giorno.

Usate un MT attacco caricato per aiutare un Pokémon Ombra a dimenticare l'attacco caricato Frustrazione.

Sblocco dell'ultrabonus: bonus dell'evento Weekend di Lotta

Le mongolfiere del Team GO Rocket appariranno ogni due ore.

Guadagnate il quintuplo di polvere di stelle dalle ricompense della Lega Lotte GO.

Approfittate di un biglietto raid extra al giorno.

Guadagnate il 50% in più di PE dai raid.

Guadagnate 2 componenti misteriosi sconfiggendo le Reclute del Team GO Rocket.

Guadagnate il 50% in più di polvere di stelle sconfiggendo le Reclute del Team GO Rocket.

Incontrate Pokémon Leggenda come ricompensa della Lega Lotte GO dal livello 16 in su.

Sblocco dell'ultrabonus: un tuffo nel passato

Facendo evolvere determinati Pokémon durante lo sblocco dell'ultrabonus, questi conosceranno attacchi già presentati negli eventi passati:

Radicalbero (attacco caricato): Bulbasaur, Chikorita, Treecko, Turtwig, Snivy

Incendio (attacco caricato): Charmender, Cyndaquill, Torchic, Chimchar, Tepig

Idrocannone (attacco caricato): Squirtle, Totodile, Mudkip, Piplup, Oshawott

Dragospiro (attacco veloce): Charmader

N.B. Tutti i Pokémon sopra elencati possono anche essere trovati in versione shiny con un po' di fortuna.