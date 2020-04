Pokémon GO presenta un Community Day speciale affrontabile da casa

In queste settimane i ragazzi di Niantic hanno lanciato numerose iniziative volte a limitare gli spostamenti degli allenatori di Pokémon GO. Ieri vi abbiamo presentato la nuova modalità Raid Remoti, mentre oggi tocca al nuovo Community Day da casa, edizione speciale.

Riprogrammato da marzo, il prossimo Community Day si svolgerà il 25 aprile e avrà come protagonista Abra, il Pokémon Psico. L'evento sarà affrontabile da casa e durerà ben tre ore in più del solito, e avrà luogo dalle 11:00 alle 17:00. Nel corso delle ore programmate Abra selvatico apparirà più frequentemente, e se sarete fortunati potrete incontrarlo nella sua variante cromatica. Facendolo evolvere durante o fino a due ore dopo l'evento per ottenere un Alakazam che conosce una mossa esclusiva, sarà l'attacco veloce di tipo Lotta Contrattacco! Spendendo un euro, potrete inoltre sbloccare l'esclusiva storia di ricerca speciale "A caccia di illusioni", che metterà in palio 13.000 unità di polvere di stelle, un Poffin, un radar Rocket e altre ricompense.

Che Community Day sarebbe senza bonus? Alla cattura verrà fornito il triplo della Polvere di Stelle, mentre al posto dei Moduli esca, Aroma durerà tre ore per la durata dell'evento. Il Pokémon compagno con un livello di affiatamento Ottimo compagno o superiore vi porterà oggetti utili, come le Poké Ball. Sarà inoltre possibile acquistare al prezzo di 1.280 monete il pacchetto speciale del Community Day, comprendente un MT attacco caricato fuoriclasse, 30 Ultra Ball, tre Superincubatrici e tre Aroma.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che il 19 aprile si svolgerà la Giornata dell'Aroma in Pokémon GO.