Pokemon GO presenta il prossimo Community Day: il protagonista è Torchic!

Tenutosi in data 13 aprile il Community Day dedicato a Bagon, Pokemon GO si sta già preparando alla prossima edizione dell'evento, annunciata dall'account Twitter ufficiale del Gioco!

Come potete infatti verificare in calce a questa news, con un nuovo cinguettio, Niantic ha fornito le prime informazioni riguardanti il prossimo Pokemon GO Community Day. Quest'ultimo si svolgerà nel corso del mese di Maggio. In particolare, l'appuntamento è fissato per il giorno di domenica 19 maggio. L'evento prenderà il via alle ore 15:00 e terminerà alle ore 18:00 del fuso orario italiano.

Come da consuetudine, il Pokemon GO Community Day vedrà al centro dell'attenzione un particolare Pokemon: in questo caso, Tochic! Il tenero Pokemon pulcino di tipo fuoco è stato introdotto nel Pokedex da Game Freak in occasione della presentazione della Terza Generazione. Durante l'evento, gli aspiranti Maestri di Pokemono potranno disporre di alcuni bonus speciali: tra questi, una durata delle esche pari a tre ore e una quantità tripla di polvere di stelle (cattura). Prossimamente, sarà inoltre annunciata la mossa esclusiva dell'evento.



In attesa di Maggio, gli Allenatori potranno dedicarsi all'evento di Pasqua Uova a Gogo, che resterà attivo sino al 23 aprile. Fino a lunedì 22 aprile saranno inoltre disponibili in pokemon GO i Raid di Latios.