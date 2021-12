Pokémon GO, presentato l'Evento di Capodanno: Slowpoke con costume tra i protagonisti

Credevate che il Community Day di Pokémon GO di dicembre fosse l'ultima campagna dell'anno? Allora vi sbagliavate di grosso: Niantic ha appena annunciato tutti i dettagli dell'Evento di Capodanno

L'Evento di Capodanno si svolgerà dalle 22:00 di venerdì 31 dicembre 2021 alle 20:00 di martedì 4 gennaio 2022, portando con sé Pokémon con costumi nuovi e oggetti per avatar a tema, alcuni Pokémon con cappelli da festa già noti e un Pokémon cromatico mai apparso prima in Pokémon GO.

Per l'occasione continuerà la Storia della Stagione delle Tradizione: "Visto che lo scambio dei regali è stato un successo, Spark ha deciso di organizzare una festa per festeggiare e salutare l'anno nuovo. I Pokémon nelle vicinanze sono incuriositi dalle festività e non vedono l'ora di festeggiare!". Inoltre, per salutare l'anno nuovo, dalle 23:00 di venerdì 31 dicembre 2021 alla mezzanotte di domenica 2 gennaio 2022 saranno visibili dei fuochi d'artificio in Pokémon GO.

Completando le Ricerche a Tempo dell'evento di Capodanno incontrerete i Pokémon in costume, tra cui i nuovi Hoothoot con il cappellino di Capodanno, Slowpoke con gli occhiali e, con un poco di fortuna, Hoothoot cromatico. Dopo l'evento potrete invece incontrarlo in versione shiny senza costume.

Tra i bonus sono previsti il doppio di polvere di stelle da schiusa, caramelle da schiusa raddoppiate e distanza per la schiusa ridotta della metà, mentre nel negozio ci saranno i seguenti oggetti::

Occhiali del 2022

Fascia di Capodanno

Set di giacche di Capodanno

Pantaloni di Capodanno

Scarpe di Capodanno

Potete ammirarli in anteprima dirigendovi in calce a questa notizia, mentre se desiderate altre informazioni su raid e uova, potete consultare questo indirizzo.