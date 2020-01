Pokemon GO: dopo i problemi ai server, riapre la Lega Lotte

Niantic Labs ha introdotto la Lega Lotte in Pokemon GO, novità che ha ovviamente catalizzato l'attenzione dei giocatori, tanto da rendere la Lega Lotte inaccessibile per problemi ai server immediatamente dopo il lancio. La situazione è ora tornata alla normalità ed è possibile accedere a questa modalità, anche se solamente a scaglioni.

Allo stato attuale solamente gli allenatori di livello 30 possono partecipare alla Lega Lotte GO, nella giornata di ieri l'accesso era invece consentito agli allenatori di livello 35 o superiore. Presumibilmente nel corso del fine settimana tutti i giocatori potranno partecipare gradualmente, si tratta di una strategia comune adottata già in altre situazioni per evitare di intasare i server di gioco e garantire così una buona esperienza a tutti.

La Lega Lotte permette di sfidare allenatori di tutto il mondo con l'obiettivo di scalare le classifiche e ottenere ricompense esclusive come Pokemon speciali e altri contenuti bonus. Attualmente è in corso la Pre-Stagione della Lega Mega mentre la Lega Ultra debutterà il 10 febbraio, sarà poi la volta della Lega Master il 24 febbraio, maggiori dettagli sul calendario verranno diffusi nel corso del prossimo mese. Il 2 febbraio si terrà invece l'evento di Pokemon GO per il Capodanno Cinese dedicato all'Anno del Topo.