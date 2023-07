Pokémon Go: ci sono stati problemi con Squirtle durante il Community Day

Mentre fervono i preparativi per i tanti eventi del Pokemon GO Fest 2023, il 9 Luglio si è svolto un evento dedicato a Squirtle, che tuttavia ha suscitato alcune polemiche.

L'evento dedicato alla community regalava un tasso di spawn aumentato, nonché l'esclusiva tecnica Idrocannone nel momento in cui Squirtle si fosse evoluto in Blastoise. In più, era prevista una storia speciale dedicata al pokémon acquatico, completando la quale era possibile ottenere delle ricompense speciali. C'era anche la possibilità di incontrare Squirtle con i suoi iconici occhiale da sole.

Tuttavia, pare che l'entusiasmo di molti fan sia stato prematuramente smorzato il giorno dell'evento, quando molti allenatori hanno riscontrato problemi di login in Pokémon GO. L'evento era in programma solo per poche ore ed è per questo che le difficoltà tecniche hanno finito per frustrare i giocatori che non sono riusciti a entrare per goderselo.

Alcuni utenti si sono dunque lamentati su Reddit, trovando la simpatia di tanti altri loro colleghi. In passato Niantic ha saputo compensare i disagi di natura tecniche con ricompense extra, per cui non è da escludere che possano ripetere l'operazione, ammesso che il problema sia stato causato dai loro server.

Sicuramente, com'è prassi in questi contesti, non è la prima volta che la società si trova a dover gestire il malcontento del pubblico. Basti pensare a qualche tempo fa, quando gli allenatori erano insorti dopo l'aumento dei prezzi dei raid da remoto su Pokémon GO.