Pokémon GO, problemi per il Tour di Kanto: arriva un evento speciale riparatore

Mentre prende il via la Stagione delle Leggende in Pokémon GO, il team di sviluppo di Niantic rivolge una importante comunicazione ai giocatori attivi sul titolo mobile.

Alcuni giorni fa, si è infatti svolto in Pokémon GO l'evento speciale Tour di Kanto, per la cui partecipazione era richiesto l'acquisto di un apposito biglietto. A causa di un bug, tuttavia, molti degli Allenatori di Pokémon GO hanno potuto prendervi parte anche senza aver effettuato il necessario pagamento. Per questa ragione, il team di sviluppo del gioco mobile ha deciso di organizzare una ulteriore iniziativa riparatrice, che sarà disponibile gratuitamente per coloro che avevano regolarmente acquistato il biglietto per il Tour di Kanto.

Dalle ore 10:00 di venerdì 5 marzo 2021 sino alle ore 10:00 di lunedì 5 aprile 2021, i giocatori potranno completare la ricerca a tempo esclusiva dell'evento, per aggiudicarsi le seguenti ricompense:

30 Ultra Ball

Un Modulo esca

Un Poffin

Una Superincubatrice

Un Fortunuovo

Tre Baccananas d'argento

Un Pezzo Stella

Un MT attacco veloce fuoriclasse

Un MT attacco caricato fuoriclasse

Un MT attacco caricato

Un MT attacco veloce

100 caramelle Mew

Nel negozio del gioco sarà inoltre disponibile un'offerta gratuita che comprenderà tre biglietti raid da remoto. Gli Allenatori in possesso di un Ticket per il Tour di Pokémon GO di Kanto potranno così beneficiare di questa ulteriore iniziativa messa a punto dagli sviluppatori di Niantic