Pokémon GO e i problemi del Tour di Kanto: ricompense per gli acquirenti del biglietto

L'evento dedicato al Tour di Kanto in Pokémon GO è stato un successo tra i giocatori del titolo mobile, ma alcuni di questi non hanno gradito la presenza di un bug che ha di fatto annullato i vantaggi degli utenti "paganti".

Come nella maggior parte degli eventi a tempo del gioco per tablet e smartphone, anche il Tour di Kanto presentava la possibilità di acquistare un biglietto virtuale per ottenere dei vantaggi. Purtroppo, però, per un periodo di tempo limitato è stato possibile per tutti i giocatori aggirare l'acquisto e accedere ugualmente ai contenuti a pagamento, rendendo di fatto inutile l'acquisto del contenuto da parte degli appassionati. Per farsi perdonare, quindi, gli sviluppatori hanno confermato sui canali social ufficiali che a breve arriverà per loro una nuova ondata di contenuti gratuiti e che, questa volta, non vi sarà alcun modo per ottenerli senza aver acquistato il biglietto virtuale. Non sappiamo in cosa consisterà questa raccolta di ricompense, ma è probabile che Niantic voglia fare il possibile perché i giocatori non si pentano dell'acquisto del contenuto aggiuntivo del Tour di Kanto.

In attesa di scoprire quando sarà possibile accedere a questi contenuti gratuiti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate l'elenco delle creature esclusive delle versioni Rossa e Verde disponibili con il Tour di Kanto in Pokémon GO.