Pokémon GO, il Professor Willow ha intercettato un messaggio del Team GO Rocket!

Dopo aver condiviso con gli allenatori di Pokémon GO la notizia della invenzione del Super Radar Rocket, il Professor Willow ha una nuova comunicazione per la community!

Tramite un nuovo aggiornamento, quest'ultimo ha infatti reso noto di aver intercettato un messaggio del Team GO Rocket! Il Professor Willow, tuttavia, non è ad ora stato in grado di svelarne il contenuto: i file risultano infatti criptati. Nonostante questo, l'esperto di creature Pokémon si dice certo che questo celi al suo interno "informazioni importanti riguardo il Team GO Rocket". Un imprevisto che il Professore attivo nell'universo di Pokémon GO non sembrava aver messo in conto: "Sapevo che dovevamo prepararci ad affrontare dei problemi, ma questo è peggio di quel che mi aspettavo!". Quale sarà il misterioso contenuto del messaggio intercettato? Aiuterà il Pofessor Willlow ed i tre leader delle squadre di Pokémon GO a localizzare finalmente il quartier generale del pericoloso Team GO Rocket? Per scoprirlo, gli allenatori non possono fare altro che attendere nuovi aggiornamenti sulle ricerche in corso!



Recentemente, il Professor Willow, in compagnia di Candela, si è inoltre imbattuto nel leader del Team GO Rocket Arlo. Quest'ultimo,si è scoperto, è stato a lungo amico dell'attuale leader della squadra Coraggio di Pokémon GO.