Pokemon GO: il Professor Willow ha ricevuto messaggi dal Team Rocket!

Il Professor Willow ha avuto nuovi contatti con il Team GO Rocket mentre stava effettuando le sue ricerche per Pokemon GO, i messaggi ricevuti non sembrano lasciare spazio a troppi dubbi riguardo il piano criminale organizzato dal malvagio gruppo.

Abbiamo ricevuto messaggi inquietanti direttamente dal Team GO Rocket. Ogni caposquadra ha condiviso con me i messaggi che ha ricevuto. È chiaro che ci sarà ben presto un attacco, e la sfacciataggine del Team GO Rocket indica che stanno studiando diverse posizioni. Temo che questo possa essere simile al loro ultimo tentativo, o peggio, visto che anche i capi sono coinvolti adesso. Di seguito sono riportati i messaggi a scopo di documentazione.

Blanche

Tu pensi troppo. Analizzi troppo. La fai troppo difficile. Ma non capisci? È semplice. Il tuo tempo come capo è finito!!!

Scintilla

La tua ingenua positività è ridicola e sarà la tua rovina. Il mondo è così crudele. Mi assicurerò di ricordartelo presto.

Candela

Dopo tutto questo tempo, non sei cambiata affatto. Tsk. Ricorda, il fuoco è mutevole. Se controllato, riscalda, ma nelle mani sbagliate, brucia. Rimpiangerai il giorno in cui hai preso ciò che era mio di diritto.

Il Professor Willow conclude la sua ricerca affermando che "qualcosa di grosso sta per arrivare" riferendosi alla minaccia del Team GO Rocket in Pokemon GO.