Pokemon GO: il Professor Willow scopre il Super Radar Rocket!

Continuano le ricerche del Professor Willow in Pokemon GO, questa volta il Professore ha concepito la seconda fase del prototipo del Radar Rocket dando così vita al Super Radar Rocket!

"Armato dei risultati della ricerca che gli Allenatori stanno inviando e con il contributo di ciascuno dei capisquadra, ho concepito la fase successiva del prototipo del radar Rocket. Per onorarne i risultati, chiamiamolo super radar Rocket. Le segnalazioni degli Allenatori che stanno provando il super radar Rocket sono interessanti. Il nostro prototipo iniziale puntava a individuare il segnale per rintracciare i nascondigli del Team GO Rocket, ma con i progressi nel super radar Rocket, il nuovo dispositivo può intercettare i segnali permettendoci non solo di rintracciare i nascondigli del Team GO Rocket ma anche il loro quartier generale. Visto che i dispositivi del super radar Rocket sono molto più complessi da costruire, dovrò contare sui nostri Allenatori in tutto il mondo per completare la ricerca speciale. Insieme, possiamo fermare il Team GO Rocket."

Ulteriori aggiornamenti sugli esiti delle ricerche del Professor Willow sono attesi nei prossimi giorni, ricordiamo che a partire da oggi Cobalion arriva in Pokemon GO in una serie di eventi a tempo di durata limitata in programma fino al 26 novembre.