Pokémon GO pronto per Halloween: spettri, Pokémon in costume, nuove creature e tanti bonus

Il già denso calendario degli appuntamenti di ottobre in Pokémon GO si arricchisce di una speciale rassegna di iniziative dedicata alla celebrazione della notte più spaventosa dell'anno: l'evento Birba di Halloween!

Diviso in due parti, quest'ultimo inizierà ufficialmente alle ore 10:00 di venerdì 15 ottobre, e si protrarrà sino alle ore 22:00 di domenica 31 ottobre. Per l'intero periodo, gli Allenatori potranno proseguire le proprie indagini su Hoopa, il Pokémon misterioso. Una storia di ricerca speciale, in particolare, garantirà l'accesso ad un evento dedicato in programma per la fine della Stagione del Pokémon Birba. I giocatori appassionati di sfide Pokémon potranno invece rifugiarsi nella Lega Lotte GO, per competere nella speciale Coppa di Halloween. Infine, una ricerca speciale a tempo sarà interamente dedicata ai Pokémon di tipo Spettro, che appariranno in Pokémon GO con maggiore frequenza rispetto al solito.



Non è abbastanza? Allora sappiate che ogni sera il titolo mobile attiverà una versione remixata del tema principale della Città di Lavandonia, mentre speciali bonus attendono i giocatori (Caramelle per i trasferimenti raddoppiate; Caramelle da cattura raddoppiate; Caramelle da schiusa raddoppiate; Caramelle L garantite camminando con il proprio compagno). Non mancheranno poi i Pokémon in costume, con Pikachu, Piplup e Drifblim pronti a vestirsi a festa, anche in versione Shiny. Anche gli Allenatori potranno contribuire a creare un clima festoso, grazie ai nuovi oggetti a tema Halloween per gli Avatar.



La prima parte dell'evento Birba di Halloween si svolgerà tra 15 e 22 ottobre e vedrà l'aggiunta di Slowking di Galar in Pokémon GO. La seconda parte, tra 22 e 31 ottobre, vedrà invece l'esordio nel gioco di nuove creature: Phantump, Trevenant, Pumpkaboo e Gourgeist. Nell'attesa, ricordiamo che è in arrivo la prima zona Safari di Pokémon GO.