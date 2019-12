Pokémon GO pronto per il nuovo anno: annunciato il primo evento speciale del 2020!

Il 2019 è stato un anno ricco di novità per la community di Pokémon GO. Il celebre gioco mobile ha infatti accolto al suo interno un'ampia serie di eventi speciali e novità.

Tra queste ultime possiamo ad esempio ricordare il debutto dei Pokémon originari della Regione di Sinnoh e della Regione di Unima, apparsi per la prima volta in-game rispettivamente nei mesi di gennaio e settembre. Durante quest'anno, gli sviluppatori di Niantic hanno inoltre reso disponibile la funzione Foto GO, mentre nel corso degli ultimi mesi abbiamo assistito alla prima apparizione dei leader del Team GO Rocket. A tutto questo si aggiungono i numerosissimi eventi speciali organizzati dalla software house durante l'intero 2019.

Ebbene, sembra che il team di Pokémon GO sia già pronto ad affrontare anche il 2020! Niantic ha infatti già annunciato quello che sarà il primo evento speciale del prossimo anno. Si tratta del Pokémon GO Community Day di gennaio 2020. L'appuntamento è fissato per domenica 19 gennaio, tra le ore 11:00 e 14:00 del fuso orario italiano. Quali saranno i Pokémon protagonisti?



In attesa di scoprirlo, ricordiamo che nel corso del 2020 anche la Lega Lotte GO sarà aggiunta in Pokémon GO. Nel frattempo, gli Allenatori possono dedicarsi ai numerosi eventi di dicembre in Pokémon GO.