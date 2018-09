Pokemon GO: la proposta Beta di Pokéstop arriva in Brasile e Corea del Sud

Niantic Labs ha annunciato che la versione Beta del nuovo sistema di proposta Pokèstop di Pokemon GO partirà presto in Brasile e Corea del Sud, per poi espandersi gradualmente anche in altri territori. Di seguito il comunicato stampa integrale.

"Allenatori, presto sarà disponibile la prima versione beta del nuovo sistema di proposta dei Pokéstop! Sarà la prima volta in cui gli Allenatori potranno inviare location a Pokémon GO. Gli invii verranno valutati per poter essere aggiunti al gioco. Questa funziona sarà inizialmente disponibile solo per gli Allenatori di livello 40 (fatta eccezione degli account per minori) residenti in Brasile e in Corea del Sud.

Gli Allenatori che soddisfano questi requisiti iniziali potranno proporre potenziali Pokéstop inviando fotografie e descrizioni delle location. Le segnalazioni saranno esaminate da utenti esperti nel progetto OPR (Ingress Operation Portal Recon). Potete trovare regole e linee guida su come proporre un Pokéstop nel nostro Centro assistenza. Restate sintonizzati per ulteriori notizie nell'attesa che questo programma venga diffuso in altri Paesi. Vi ringraziamo per aver contribuito a rendere Pokémon GO un'esperienza ancora migliore."

Ricordiamo che è ora attivo in Pokemon GO l'Evento Speciale Ultrabonus con protagonisti Zapdos, Moltres, Articuno e MewTwo.