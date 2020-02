Pokémon GO: il prossimo Community Day sarà dedicato ad Abra?

Co la fine degli eventi di Febbraio di Pokémon GO, i soliti data miner si sono messi al lavoro nuovamente per scoprire in anteprima cosa ci aspetta sull'app di Niantic, scoprendo anche alcune novità interessanti. Naturalmente vi ricordiamo che si tratta di speculazioni, per cui le cose potrebbero cambiare nel corso del tempo.

Tenendo questo presente, andiamo a vedere cosa hanno scoperto gli smanettoni dei codici: innanzitutto, stando a quanto riportato, il Community Day di Marzo su Pokémon GO sarà dedicato ad Abra. Si tratta di un Pokémon di tipo psico introdotto nella prima Generazione, che si evolve in Kadabra e poi in Alakazam.

Il leak in questione viene dal gruppo dei Pokeminers, che in genere si sono dimostrati abbastanza affidabili, ma come detto bisognerà attendere un eventuale annuncio da parte di Niantic per avere la certezza di questa informazione.

I data miners inoltre hanno trovato anche due biglietti a pagamento per due eventi, uno previsto per il 15 Marzo, e un altro per il 22 Marzo, che, sembra, dovrebbero essere collegati in qualche modo. Di cosa si tratterà? Avremo l'accesso anticipato ad un nuovo Pokémon leggendario? Ancora una volta, per scoprirlo bisognerà aspettare.

Nel frattempo nemmeno Pokémon GO è immune al coronavirus: alcuni eventi in Giappone sono stati cancellati per via dell'emergenza.