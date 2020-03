Pokemon GO: ecco quali saranno i protagonisti dei prossimi Community Day

Nonostante il rinvio degli ultimi Community Day per il Coronavirus, i dataminer di Pokemon GO si sono riusciti a rintracciare tra i file nascosti del kolossal mobile di Niantic Labs la lista completa dei protagonisti dei Community Day che si dovrebbero tenere da qui al mese di settembre 2020.

A detta dei dataminer del popolarissimo gioco free-to-play di The Pokémon Company, entro breve verrà lanciato un sondaggio tra gli utenti per scegliere, da una rosa mensile di quattro Pokemon, su quale creatura incentrare le sfide Community Day dei prossimi mesi.

Nel corso dei mesi di aprile e maggio, ad esempio, la rosa di personaggi tra cui scegliere comprenderà Squirtle, Gastly, Sandshrew e Weedle. Nel bimestre giugno/luglio, gli Allenatori di Pokemon GO dovranno decidere quale mostriciattolo acchiappare tra Caterpie, Porygon, Grimer e Charmander. Infine, per agosto/settembre è previsto un sondaggio che riguarderà Exeggcute, Magikarp, Bulbasaur e Starly. Tutto ciò, tenendo sempre presente che gli eventi potrebbero essere soggetti a ulteriori variazioni causate dalle crescenti preoccupazioni per il diffondersi del Coronavirus.

A chi ci segue, ricordiamo infine che da ieri Darkai disponibile in Pokemon GO come ricompensa nella Lega Lotte, mentre sempre sulle pagine di Everyeye.it trovate tutti i dettagli sulle sfide da svolgere nella prima stagione della Lega Lotte.