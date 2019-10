Pokemon GO: trovato il primo prototipo del Radar Rocket

Continuano le ricerche del Professor Willow in Pokemon GO, il quale dopo aver trovato alcuni componenti misteriosi non meglio identificati si è imbattuta ora in quello che sembra essere il primo prototipo del Radar Rocket.

"Stiamo scoprire un altro modo per utilizzare questi componenti misteriosi. Ho sviluppato un prototipo per ciò che io chiamo radar Rocket unendo diversi componenti, ma non funziona ancora come previsto. Credo che se riuscissi a creare un prototipo funzionante di questo radar Rocket, potremmo usare la tecnologia del Team GO Rocket per scovare i loro nascondigli. Nonostante sia relativamente facile scovare le Reclute del Team GO Rocket (i Pokéstop che controllano si scoloriscono visibilmente e sembra che non funzionino come dovrebbero), abbiamo avuto difficoltà nello scoprire i nascondigli dei capi del Team GO Rocket e persino di Giovanni. Questi componenti misteriosi sono fondamentali per il funzionamento del radar Rocket. So che possiamo scoprire dove si nascondono i capi del Team GO Rocket. Devo radunare i nostri capisquadra per saperne di più."

Queste le parole del Professor Willow, che sembrano anticipare l'arrivo di uno speciale evento Team Rocket in Pokemon GO, al momento Niantic Labs non ha confermato questa ipotesi ma le probabilità che si realizzi sono decisamente elevate.