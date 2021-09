Pokémon GO Psicomania: Inkay e Malamar debutteranno durante l'evento

A pochi giorni dall'inizio di Psicomania in Pokémon GO, fissato per l'8 settembre, Niantic ha confermato che durante l'evento debutteranno due nuovi mostriciattoli: Inkay, il Pokémon Volteggio, e la sua evoluzione Malamar, il Pokémon Giravolta.

Come ben sanno gli Allenatori che hanno esplorato la regione di Kalos in Pokémon X e Pokémon Y, Inkay si evolve in Malamar solo in circostanze eccezionali... Durante l'evento Psicomania si sbloccherà la prossima parte della storia di ricerca speciale della stagione del Pokémon Birba, "Birbanterie incomprese": gli Allenatori dovranno scoprire cosa ha fatto agitare Pokémon Psico come Abra, Drowzee, Gothita e Solosis, i quali appariranno più spesso del solito allo stato selvatico. I più fortunati potranno incontrare anche Elgyem e Inkay.

Nei Raid ci saranno invece:

Raid a una stella : Staryu (che si evolve nel Pokémon di tipo Psico Starmie), Chimecho, Bronzor, Espurr e Inkay;

: Staryu (che si evolve nel Pokémon di tipo Psico Starmie), Chimecho, Bronzor, Espurr e Inkay; Raid a tre stelle : Raichu di Alola, Wobbuffet, Medicham e Metagross;

: Raichu di Alola, Wobbuffet, Medicham e Metagross; Raid a cinque stelle : Lugia continuerà ad apparire nei raid a cinque stelle;

: Lugia continuerà ad apparire nei raid a cinque stelle; Mega Raid: MegaSlowbro continuerà ad apparire nei Mega Raid.

Completando i compiti di ricerca sul campo a tema, i giocatori incontreranno Pokémon a tema evento come Woobat, Inkay e altri, e riceveranno nuovi sticker ispirati a Pokémon di tipo Psico facendo girare i Pokéstop, scartando i pacchi amicizia o acquistandoli nel negozio. Piscomania si svolgerà in Pokémon GO