Pokémon GO pubblica un teaser: in arrivo un nuovo Pokémon misterioso

Nonostante la temporanea sospensione di alcuni eventi di Pokémon GO a causa delle preoccupazioni di natura sanitaria correlate alla diffusione del Coronavirus/COVID-19, il team di Niantic sembra avere qualche sorpresa in serbo per la propria community.

L'account Twitter ufficiale del celebre gioco mobile ha infatti pubblicato un interessante teaser dedicato al futuro arrivo di "qualcosa di misterioso". Dall'immagine allegata al cinguettio, che potete visionare direttamente in calce a questa news, sembra piuttosto semplice ipotizzare l'imminente debutto di un nuovo Pokémon all'interno del titolo. L'artwork raffigura infatti due impronte impresse nella roccia: impronte che parte della community sembra aver già identificato.

Tra i candidati più papabili sembra infatti essere citato Genesect, Pokémon misterioso entrato a far parte del Pokédex con il lancio della Quinta Generazione di creature Game Freak. Il mostriciattolo tascabile è di Tipo Coleottero/Acciaio e gli appassionati della serie hanno già avuto modo di imbattersi in lui all'interno di Pokémon Bianco e Pokémon Nero, tra le lande della Regione di Unima.



In attesa di scoprire che cos'ha in serbo il team di sviluppatori di Niantic, segnaliamo che un leggendario game designer ha recentemente espresso la propria approvazione nei confronti del titolo: infatti, Miyamoto ha affermato di essere un appassionato di Pokémon GO.