Pokemon GO, pubblicato un misterioso teaser! Novità in arrivo per il Team Rocket?

Dall'account Twitter ufficiale di Pokemon GO giunge un teaser alquanto misterioso, dietro il quale sembrerebbero celarsi novità collegate al Team GO Rocket!

Solo pochi giorni fa, un cinguettio aveva annunciato il ritrovamento di una sospetta "cartella nascosta" all'interno del computer del Professor Willow. Quest'ultimo, adottando un approccio precauzionale, si è dunque dedicato ad un'attenta analisi dei file in essa contenuti, rivelatisi tuttavia danneggiati. Ora, un nuovo Tweet, che potete trovare direttamente in calce a questa news, ci informa che l'abile Professore di Pokemon GO è riuscito a recuperare il contenuto di alcuni file, dietro il quale si celano misteriose immagini, che paiono essere collegate al Team GO Rocket.

I tre scatti si presentano come di difficile lettura, ma lasciano piuttosto chiaramente intravedere alcune differenti sagome, che raffigurano tre personaggi dall'identità ancora incerta. Possiamo inoltre avvistare l'iconica "R" simbolo della malvagia organizzazione che popola l'universo della serie Pokemon: che qualcosa stia bollendo in pentola? Per scoprirlo, non ci resta che attendere ulteriori novità!



Nel frattempo, vi ricordiamo che sono in arrivo novità per il sistema di lotte e le Sfide Allenatore in Pokemon GO. Il team di Niantic ha inoltre recentemente reso disponibile nuovi indumenti a tema Blusbasaur, Charmender e Squirtle per il vostro alter ego videoludico.