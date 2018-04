Pokémon GO può ora essere giocato in 8-bit con il doppio della definizione del 4K!

è lieta di condividere l'ultima grande novità di Pokémon GO con i milioni di allenatori in tutto il mondo. Da oggi 1 aprile potranno divertirsi concome mai prima d'ora con una straordinaria

Con quasi il doppio della definizione 4K, i quadrati di ogni pixel forniscono dettagli realistici e una definizione incredibile. Il Pokédex sembrerà reale in modi senza precedenti su qualsiasi dispositivo portatile esistente. Gli sviluppatori sono assolutamente sicuri che non avete mai visto i Pokémon così in Pokémon GO, e si aspettano il vostro feedback sui social con #PokemonGO!

Davvero difficile immaginare una grafica 8-bit con una definizione superiore al 4K, ma probabilmente a molti nostalgici che si sono avvicinati al mondo dei Pokémon con il GameBoy non dispiacerebbe affatto giocarci in questo modo! Peccato si tratti di un simpatico Pesce d'Aprile messo in piedi dai ragazzi di Niantic! Cosa ne pensate?