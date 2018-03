Pokemon GO: il quarto community day sarà dedicato a Mareep

ha annunciato che il quarto Community Day di, in programma domenica 15 aprile dalle 11:00 alle 14:00, sarà dedicato a. Tutti gli allenatori potranno catturarlo con la possibilità di fargli apprendere una mossa esclusiva.

Dopo il terzo evento a tema dedicato a Bulbasaur, dunque, Niantic ha confermato che il quarto appuntamento con il Communty Day del 15 aprile sarà dedicato a Mareep. Durante l'evento saremo chiamati a concentrare le nostre catture su questo Pokemon selvatico, così da fargli conoscere una mossa precedentemente non disponibile per gli esemplari della stessa specie, senza dimenticare i nuovi bonus messi a disposizione (distanza schiusa uova ridotta a 1/4 ed esche di tre ore).

Ricordiamo inoltre che le MT attacco veloce e le MT attacco caricato non garantiranno mosse esclusive durante il Community Day. Per assicurarsi le mosse esclusive, infatti, bisognerà catturare il Pokémon speciale oppure ottenerlo tramite evoluzione durante le ore programmate per l'evento.

Nell'attesa che il nuovo Community Day di Pokemon GO prenda il via domenica 15 aprile, vi ricordiamo che durante questa settimana saranno disponibili le nuove missioni di ricerca del Professor Willow.