Pokemon GO a quota un miliardo di download! Nuove info sulla Sfida Latios

Come riportano i colleghi di NintendoSoup, nel corso di un evento videoludico organizzato a Singapore, The Pokemon Company e i vertici di Niantic avrebbero confermato l'avvenuto raggiungimento del miliardo di download per l'app di Pokemon GO.

Pur considerando gli account multipli e la possibilità per ciascun Allenatore digitale di scaricare il titolo su qualsiasi smartphone o tablet iOS e Android senza alcuna limitazione di sorta, il traguardo del miliardo di download rappresenta comunque un obiettivo incredibilmente ambizioso che i boss di The Pokemon Company, giustamente, decidono di accogliere con enorme soddisfazione.

Per festeggiare il grande evento assieme a tutti gli appassionati di Pokemon GO, gli autori di Niantic ricordano agli Allenatori che da lunedì 15 aprile partirà una settimana di Raid speciali in cui dare la caccia a un altro Pokemon Eone e affrontare il leggendario Latios.

La sfida avrà ufficialmente inizio alle ore 22:00 italiane di lunedì 15 aprile e si concluderà alla medesima ora del lunedì successivo, ovvero il 22 aprile. Nel corso del Raid, gli utenti vedranno apparire il Pokemon Latios e, con un pizzico di fortuna, la sua variante cromatica! Sapevate inoltre che dal 16 al 23 aprile si potrà partecipare anche al nuovo evento Uova a Gogo?