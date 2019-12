Pokémon GO: raid leggendari di Lugia e Ho-Oh disponibili ancora per poche ore

Nel corso dell'ultimo fine settimana si è tenuto all'interno di Pokémon GO un evento speciale a base di Raid Leggendari dedicati a Lugia e Ho-Oh. Fortunatamente per gli utenti italiani, è ancora possibile partecipare alle attività a tempo per una manciata di ore.

Grazie ad una semplice questione di fuso orario, tutti i giocatori europei del celebre titolo Niantic Games godranno di qualche ora extra per affrontare le due creature leggendarie e ottenere le ricompense che ne derivano. Vi ricordiamo infatti che durante l'evento non solo avrete l'opportunità di catturare i due Pokémon, ma c'è anche la possibilità di imbattersi nella loro rarissima versione cromatica.

Nel caso in cui ve lo foste perso, è ora disponibile nel celebre titolo mobile la funzionalità Compagni d'avventura, grazie alla quale gli allenatori di tutto il mondo possono farsi accompagnare da un Pokémon qualsiasi della propria collezione, prendersene cura e aumentando il suo livello d'affinità con lui, in modo tale da ottenere bonus di vario genere.

